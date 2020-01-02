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  4. Kayseri Basketbol'da yeni transfer Davis, sağlık kontrolünden geçirildi

Kayseri Basketbol'da yeni transfer Davis, sağlık kontrolünden geçirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Kayseri Basketbol'da yeni transfer Davis, sağlık kontrolünden geçirildi

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un kadrosuna kattığı ABD'li oyun kurucu Kaela Dawn Davis, sağlık kontrolünden geçirildi.

WNBA ekibi Dallas Wings'ten transfer edilen 25 yaşındaki Davis, Memorial Hastanesi'nde çeşitli testlere tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünün ardından gazetecilere açıklamada bulunan Davis, Kayseri'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Davis, sakatlıksız ve iyi bir sezon geçirmek istediğini ifade etti.

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Basketbol Bellona Kayseri Basketbol Dallas Wings Dawn Davis kadınlar

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