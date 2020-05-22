Korona virüs döneminde berber ve kuaförlerin 51 gün kapalı kalmasını değerlendiren Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, “Berberler vatandaşa tarife dışında bir ücret uygulamıyor” dedi.

Esnafın sabrı ve inancı ile bugüne geldiklerini söyleyen Rıfat Alparslan, ”20 Marttan itibaren 51 gün süre ile iş yerlerimiz kapalı kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu bir karar ile. Bütün dünyayı etkileyen virüs ile beraber bizde bu virüs belasına uğramış olduk. Esnafımızın sabrı, inancı ile bugüne geldik. Dükkanlarımızı tekrardan sabah 9.00 akşam 21.00 şeklinde çalışmaya başladık. Devletimizin getirdiği bir takım öneriler vardı. Bu önerilerde sağ olsun Esnaf Sanatkarlarımız Kayseri’de bin 500 bayan kuaförü, bin erkek kuaförü bulunmakta. Kardeşlerimiz bu süreçte kendilerini hazırladılar. 11 Mayıstan itibaren hijyenik ortamda saç tıraşı ederek, ustura kullanmayarak bütün gelen müşterilerimize memnun etmeye çalışıyoruz. Melikgazi Belediyemiz bize 7 bin 500 maske ve 500 siperlik verdi. Elimizden geldiği kadar yeni maske dağıtımına özen gösteriyoruz. Bu Ramazan sürecinde dükkanlarımız kapalı kaldı. Bu süreçte de Büyükşehir Belediye Başkanımız bin adet iaşe kolisi verdi bize” dedi.

Berberlerin ve kuaförlerin tarife dışında herhangi bir ücret almadığını ve ek malzemeleri cebinden karşıladığını söyleyen Alparslan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri Valisi’nin almış olduğu bir karar. Valimiz Bayramın 3 günlük sürecinde sabah 9 akşam 23.00’a kadar çalışmamız konusunda bir karar aldı. Arkadaşlarımızın mağdur olmaması adına da olumlu ve güzel bir karar bu. Arife günü çalışmıyoruz. Zaten Cuma gününden sonra yeniden 4 gün çalışmayacağız ve daha sonra Haziran ayı bizim için bir çığır olacaktır. Eski günleri göremesek de yakalamaya çalışacağız. 29.04.2019 tarihinde bir tarife almışız. Bu tarifeye uymayan arkadaşlarımız var. Saç tıraşı 25 TL birinci sınıfta. İkinci sınıfta ise 20 TL. Yıkama, kurulama, saç tıraşı yapıldığında 40 TL. Vatandaş çok diyor ama çok değil. Biz fiyatlara zam yapmadık. Biz malzeme kullanıyorsak da bunu kendi kesemizden kullanıyoruz.”

