YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan:

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan:

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.05.2020 09:18 | Son Güncelleme

Korona virüs döneminde berber ve kuaförlerin 51 gün kapalı kalmasını değerlendiren Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, “Berberler vatandaşa tarife dışında bir ücret uygulamıyor” dedi.Esnafın sabrı ve inancı ile bugüne geldiklerini söyleyen Rıfat Alparslan, ”20 Marttan itibaren 51 gün süre ile iş yerlerimiz kapalı kaldı.

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan:

Korona virüs döneminde berber ve kuaförlerin 51 gün kapalı kalmasını değerlendiren Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, “Berberler vatandaşa tarife dışında bir ücret uygulamıyor” dedi.
Esnafın sabrı ve inancı ile bugüne geldiklerini söyleyen Rıfat Alparslan, ”20 Marttan itibaren 51 gün süre ile iş yerlerimiz kapalı kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu bir karar ile. Bütün dünyayı etkileyen virüs ile beraber bizde bu virüs belasına uğramış olduk. Esnafımızın sabrı, inancı ile bugüne geldik. Dükkanlarımızı tekrardan sabah 9.00 akşam 21.00 şeklinde çalışmaya başladık. Devletimizin getirdiği bir takım öneriler vardı. Bu önerilerde sağ olsun Esnaf Sanatkarlarımız Kayseri’de bin 500 bayan kuaförü, bin erkek kuaförü bulunmakta. Kardeşlerimiz bu süreçte kendilerini hazırladılar. 11 Mayıstan itibaren hijyenik ortamda saç tıraşı ederek, ustura kullanmayarak bütün gelen müşterilerimize memnun etmeye çalışıyoruz. Melikgazi Belediyemiz bize 7 bin 500 maske ve 500 siperlik verdi. Elimizden geldiği kadar yeni maske dağıtımına özen gösteriyoruz. Bu Ramazan sürecinde dükkanlarımız kapalı kaldı. Bu süreçte de Büyükşehir Belediye Başkanımız bin adet iaşe kolisi verdi bize” dedi.
Berberlerin ve kuaförlerin tarife dışında herhangi bir ücret almadığını ve ek malzemeleri cebinden karşıladığını söyleyen Alparslan, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kayseri Valisi’nin almış olduğu bir karar. Valimiz Bayramın 3 günlük sürecinde sabah 9 akşam 23.00’a kadar çalışmamız konusunda bir karar aldı. Arkadaşlarımızın mağdur olmaması adına da olumlu ve güzel bir karar bu. Arife günü çalışmıyoruz. Zaten Cuma gününden sonra yeniden 4 gün çalışmayacağız ve daha sonra Haziran ayı bizim için bir çığır olacaktır. Eski günleri göremesek de yakalamaya çalışacağız. 29.04.2019 tarihinde bir tarife almışız. Bu tarifeye uymayan arkadaşlarımız var. Saç tıraşı 25 TL birinci sınıfta. İkinci sınıfta ise 20 TL. Yıkama, kurulama, saç tıraşı yapıldığında 40 TL. Vatandaş çok diyor ama çok değil. Biz fiyatlara zam yapmadık. Biz malzeme kullanıyorsak da bunu kendi kesemizden kullanıyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Manisa’da korona virüs denetimleri

Manisa’da korona virüs denetimleri

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:13
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: "Kayseri’de birçok şey doğru gitmiyor"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: "Kayseri’de birçok şey doğru gitmiyor"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan videoyu yayınladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan videoyu yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.