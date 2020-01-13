Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 13. Hafta maçında Demirspor’u 3-2 mağlup eden Hacılar Erciyesspor, puanını 19’a çıkartarak yükselişini sürdürdü.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Arman Erkılıç xx, Yaşar Beşağıl xx, Bekir Kahraman xx
Demirspor: Yüksel Karslıoğlu x (Dk. 46 Emre Gezgin x), Hulusi Sancak x (Dk. 85 Serkan Erdoğan x), Emircan Koçer xx, Sefa Akkaya x, Alican Koçer x, Behçet Ekinci x, Kerem Doğan xx (Dk. 90 Abdullah Çabuk x), Anıl Taş xx, Mehmet Koçak x, Taha Kınacı xxx, Derviş Kınacı xx
Hacılar Erciyesspor: İbrahim Coşar xxx (Dk. 70 Hakan Karakaya xx), Bahadır Söylemez xxx, Yunus Emre Bayrak xxx, Şafak Onur Arı xxx, Hasan Talha Topal xx, Mehmet Akif Kahraman xx, Hacı Murat Arık xxx, Batuhan Çetiner x (Dk. 30 Arif Şener xx), Hasan Oyarkılıçgil xxx, İsmail Bingül xxx, Erdem Semih Tuğrul xxx
Goller: Taha Kınacı Dk. 77 , Kerem Doğan Dk. 80 (Demirspor) , İsmail Bingül Dk. 20 ve 35 , Hasan Talha Topal Dk. 83 (Hacılar Erciyes Gençlik)
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