YURTHABER
  4. Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 13.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 13. Hafta maçında karşılaştığı en yakın takipçisi Anadolu Yıldızları’nı 3-1 yenerek aradaki puan farkını 10’a çıkardı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Yusuf Uğurlu xxx, Fatih Yıldırım xxx, Barışcan Ateş xxx
Talasgücü Belediyespor: Hasan Cem Ateş xxx, Yakup Çilkaya xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Mustafa Bayram xx (Dk. 42 Hanifi Güray Kepenek xx), Melih Faruk Demir xxx, İsmail Işık xxx, Muharrem Sahar xxx, Kubilay Kaan Türk xx (Dk. 77 Emre Can Akkaya x), Muhammet Aktan x (Dk. 28 Ahmet Said Durak xx), Furkan Köylü xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx
Anadolu Yıldızları: Ertan Akgüneş x, Oğuzhan Şimşek x, Samet Atsız x (Dk. 85 Tefik Sarıkayax), Gökhan Mutlu x, Ali Yıldız xx, Emre Şahin xx, Eray Yazılıtaş xx, Mustafa Yılmaz x, Karahan Hamurcu xx (Dk. 85 Hasan Dalkılıç x), Murat Aydın x (Dk. 79 Batuhan Şahin x), Berat Aydemir xx
Golleri: İsmail Işık Dk. 17 , Gökhan Mutlu Dk. 35 (K.K) , Kaan Haydar Şahin Dk. 78 (Talasgücü Belediyespor) , Karahan Hamurcu Dk. 40 (Anadolu Yıldızları)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 LigiKayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 LigiKayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Merakla bekleniyordu! 17 Aralık'ta açıklanacak

Merakla bekleniyordu! 17 Aralık'ta açıklanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.