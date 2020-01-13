Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 13. Hafta maçında karşılaştığı en yakın takipçisi Anadolu Yıldızları’nı 3-1 yenerek aradaki puan farkını 10’a çıkardı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Yusuf Uğurlu xxx, Fatih Yıldırım xxx, Barışcan Ateş xxx
Talasgücü Belediyespor: Hasan Cem Ateş xxx, Yakup Çilkaya xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Mustafa Bayram xx (Dk. 42 Hanifi Güray Kepenek xx), Melih Faruk Demir xxx, İsmail Işık xxx, Muharrem Sahar xxx, Kubilay Kaan Türk xx (Dk. 77 Emre Can Akkaya x), Muhammet Aktan x (Dk. 28 Ahmet Said Durak xx), Furkan Köylü xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx
Anadolu Yıldızları: Ertan Akgüneş x, Oğuzhan Şimşek x, Samet Atsız x (Dk. 85 Tefik Sarıkayax), Gökhan Mutlu x, Ali Yıldız xx, Emre Şahin xx, Eray Yazılıtaş xx, Mustafa Yılmaz x, Karahan Hamurcu xx (Dk. 85 Hasan Dalkılıç x), Murat Aydın x (Dk. 79 Batuhan Şahin x), Berat Aydemir xx
Golleri: İsmail Işık Dk. 17 , Gökhan Mutlu Dk. 35 (K.K) , Kaan Haydar Şahin Dk. 78 (Talasgücü Belediyespor) , Karahan Hamurcu Dk. 40 (Anadolu Yıldızları)
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