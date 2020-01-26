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Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.01.2020 08:33 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi 14.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi 14. hafta maçında zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları ile ligde kalma mücadelesi içindeki Demirspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Oğuzhan Çadır xxx, Onur Aydın xx, Merve Dağcı xx
Demirspor U-19: Yusuf Satık xx, Alican Koçer xx, Emircan Koçer xx, Sefa Kaya xx, Yasin Karaevli xx, Behçet Ekinci xx, Kerem Doğan xx (Dk. 90 Murat Çakmak ?), Anıl Taş xx (Dk. 46 Hulis Sancak xx), Mehmet Koçak xxx, Derviş Bayrak xx, Furkan Taha Kınacı xx
Anadolu YıldızlarıU-19: Talha Gürsoy xx, Nurettin Karaarslan x (Dk. 46 Hasan Dalkılıç x), Samet Atsız xx, Gökhan Mutlu xx, Ali Yıldız xx, Batuhan Şahin xx, Eray Yazılıtaş xx (Dk. 80 Baran Ayar x), Mustafa Yılmaz xx, Karahan Hamurcu xx (Dk. 88 Lokman Arslan x), Murat Aydın xx, Berat Aydemir x
Goller: Mehmet Koçak Dk. 25 (Demirspor), Karahan Hamurcu Dk. 55 (pen) (Anadolu Yıldızları)

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