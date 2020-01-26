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Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.01.2020 08:41 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 14.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 14. hafta mücadelesinde OSB Atletikspor’u 6-1 yenerek 14. hafta sonunda 14. galibiyetine imza attı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Tolga Selvi xx, Nail Berkant Sarıkaya xx
Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Hanifi Güray Kepenek xx (Dk. 60 Mustafa Bayram x), Ahmet Karahan xxx, Ali Avcı xxx, Muharrem Sahar *xxx (Dk. 80 Ali Ilık xx), Emre Can Akkaya xx (Dk. 86 Kubilay Kaan Türk xx), Abdulsamet Demirel xxx, Furkan Köylü xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx
OSB Atletikspor: Ali Birol x, Muzaffer Sekmen x, Yusuf Aydoğdu x, Muhammed Yasin Bilir xx, Emre Ateş x, Emre Karakaya x (Dk. 77 Mustafa Gökay Kılıçkaya x), Hüseyin Can Taş x, Mustafa Yeşil x, Ömer Yıldız x, Çağrı Doğan x (Dk. 55 Furkan Batar x), Mehmet Akif Gürkan xx
Goller: Abdulsamet Demirel Dk. 50, 78 ve 87 , Emre Can Akkaya Dk. 85, Uğur Taşpınar Dk. 55 (pen), Ali Ilık Dk. 90 (Talasgücü Belediyespor) , Mehmet Akif Gürkan Dk. 4 (OSB Atletikspor)
Kırmızı Kart: Yusuf Aydoğdu Dk. 58 (OSB Atletikspor)

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