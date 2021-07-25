YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kanser hastaları için "Hospice Projesi"ni hayata geçirecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kanser hastaları için "Hospice Projesi"ni hayata geçirecek

25.07.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kanser hastaları için "Hospice Projesi"ni hayata geçirecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk Kanser Derneği iş birliğiyle, yaşamının son döneminde olan kanser hastalarının huzur ve yüksek kaliteyle yaşamalarını sağlamak amacıyla "Hospice Projesi"ni hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamının son dönemindeki hastaların ya da terminal dönem kanser hastalarının huzur ve yüksek bir yaşam kalitesiyle yaşamalarını sağlamak amacıyla özel merkez ya da ev şeklinde adlandıran "Hospice Projesi" hazırladıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, hastaya her türlü imkanın tanınacağı, özel odaların tahsis edileceği ve hastaların ziyaretçileriyle vakit geçirebilecekleri alanların yer alacağı projenin ihalesinin yapıldığını, Türk Kanser Derneği ile iş birliği halinde çalışmaların başladığını aktardı.

Erciyes Üniversitesi karşısına yapılacak projenin, 11 bin 950 metrekare arsada, 4 bin 136 metrekare alana inşa edileceğini belirten Büyükkılıç, proje kapsamında hasta ve bir refakatçinin olacağı 34 ayrı hasta odasının yanı sıra hobi, poliklinik, rehabilitasyon ve müdahale odası ile çok amaçlı salonun yer alacağı bilgisini verdi.

Sağlam ve kaliteli sağlık altyapısıyla şehri bir sağlık merkezi haline getirme yolundaki gayretlerinin sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yaşamının son döneminde bulunan hastalardaki rahatsız edici durumların kontrol edildiği ve yaşam kalitesinin mümkün olan en iyi seviyede tutularak, yaşamlarının son günlerini evindeymiş gibi geçirmeleri için sunulacak Hospice Projemizi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş birliği halinde olduğumuz Türk Kanser Derneği'nin işletmeciliğini yapacağı projemizin ihalesi yapıldı ve çalışmalarımız devam ediyor."

Büyükkılıç, bu projenin sağlıktan ölüme kadar olan süreçte bir insanın hayatının son evresinde bile yanlarında olduklarının bir göstergesi olacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyorMarmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyor
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Kayseri'de kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındıKayseri'de kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazar

İmsak
03:45
Sabah
05:26
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
20:03
Yatsı
21:37

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazar

Çöl Eczane
Kocasinan
Gaye Eczane
Melikgazi
İstanbul Eczane
Melikgazi
Sultan Eczane
Melikgazi
Yıldırım Eczane
Kocasinan
Beta Eczane
Talas
Derman Eczane
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya öldü

Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.