Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi “Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğe” imkan veren bir anlayışla yönetilmektedir" denildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Reşadiye Mahallesi’nde yapılan konut arsası satışına ilişkin bilgiler verildi. Açıklama şu şekilde:

"Belediyemizce Reşadiye Mahallesi’nde yapılan konut arsası satışına ilişkin doğru olmayan bir algı oluşturulma gayretine karşı gerçekte var olan bilgiler ile süreci bir kez daha paylaşma gereği hasıl olmuştur. İhaleyle satışı yapılan alan, Reşadiye Mahallesi’nin çevresinde henüz yapılaşma olmayan bir bölgesidir. Proje bütünlüğünü sağlamak için toplu satış modeli uygulanmıştır. Alt yapı çalışmalarıyla birlikte bölgenin planlı yapılaşmasını sağlamak belediyenin görevidir. Satışa konu parsellerin her biri ortalama 700 metrekare büyüklüğünde 2 katlı konut arsasıdır. Fiyat tespiti, 2886 sayılı yasa hükümlerine göre “Kıymet takdir Komisyonu”nca ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Taşınmazın satışına Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 09.12.2019 tarihinde karar verilmiştir. İhaleyle satış 10.03.2020 tarihinde, Covid-19 salgınının ülkemizde görülmesinden hemen önce, salgının tüm dünyayı etkisini almaya ve ekonominin durgunlaştığı bir döneme denk gelmiştir. Gazete, internet ve tüm reklam mecralarında duyurularının yapıldığı ihaleye 2 katılım gerçekleşmiş, ihalenin aslı “kapalı zarf usulü” iken belediye menfaati düşünülerek katılımcılar yarıştırılmış ve tahmini bedelin “1 Milyon 65 bin TL” daha yüksek rakama satış gerçekleşmiştir. Belediyeye gelir elde etmenin de amaçlandığı ihalenin her aşaması 2886 sayılı yasaya uygundur. Belediyenin alacağının daha kısa zamanda tahsil edilebilmesi amacıyla, ihaleyi alan “Kayseri Bağları” isimli kooperatif ile ihaleye ortak olmak isteyenlerin başvurusu 66. Madde kapsamında değerlendirilmiş ve belediye ihale şartnamesinde öngörülenden daha kısa sürede alacağını tahsil etmiştir. İhale dosyasının araştırılması için Başkanımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Teftiş Kurulu müfettişleri inceleme başlatmışlardır."

