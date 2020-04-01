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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri hastanelerde maske dağıttı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.04.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, koronavirüs salgınının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, koronavirüs salgınının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Zabıta ekipleri tarafından hastanelerdeki personel ve vatandaşlara maske dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, farklı alanlarda yaptıkları denetim, uyarı ve hizmetlerle koronaviris tehdidinin azaltılması yönündeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zabıta ekipleri bu kez de hastanelerde vatandaşlara yardımcı oldu.
Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi’ne giden zabıta ekipleri, hastanelerde görev yapan sağlık personeli ile vatandaşlara maske dağıttı. Özellikle hasta olan vatandaşların kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için maske takmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, dağıttıkları maskelerle vatandaşların bu ihtiyaçlarını giderdi.

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Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çisem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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