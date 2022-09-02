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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 103,9 milyon liralık GES yatırımı

02.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 103,9 milyon liralık GES yatırımı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini kendi tesislerinden karşılayabilmesi için 103,9 milyon lira yatırım bedeliyle Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacağını açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, KASKİ'nin altyapı çalışmalarını eksiksiz yerine getirebilmek için çalıştığını belirterek, 103,9 milyon lira yatırımla hayata geçirecekleri GES projesiyle yılda 25 milyon lira gibi önemli tasarruf sağlayacaklarını vurguladı.

KASKİ'nin her geçen gün artan enerji maliyetlerini minimum seviyelere çekebilmek için çevreye zarar vermeyen, tükenmeden sürekli kendisini yenileyen enerji kaynaklarına yöneldiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kurulacak santralin üretim kapasitesi 5 bin kilovatsaat olup yılda yaklaşık 11 milyon kilovat elektrik üretimi sağlanacak. Üretilen enerji KASKİ bünyesindeki tesislerde kullanılacak. Gerçekten çok önemli bir proje. Bir yılda ihtiyaç duyulan enerjinin yüzde 10'u buradan karşılanacak. Amacımız ilerleyen dönemde ihtiyacımızın daha fazla bölümünü karşılayabilecek tesisler inşa etmek. İnşallah 2023'ün temmuz ayında üretime başlayacağız. Böyle tesisler hem memleketimiz hem de ülkemiz adına çok önemli."

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Memduh Büyükkılıç Kayseri Kayseri Büyükşehir Belediyesi ges kaski

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