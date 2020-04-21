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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden lösemili çocuğa doğum günü sürprizi

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden lösemili çocuğa doğum günü sürprizi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, lösemi hastalarına moral etkinliği kapsamında 9 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ eğitmenleri, müzik eşliğinde spor ve dans gösterileriyle Erciyes Üniversitesi Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi önünde etkinlik düzenledi.

Eğitmenler, lösemi hastalarının bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu moral ve motivasyon için gösteriler yaptı.

Gösteriler sırasında 9 yaşındaki lösemi hastası Kübra Akdağ'ın doğum günü, Spor AŞ ekipleri tarafından kutlandı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ lösemili hasta Sürpriz

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