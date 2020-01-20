YURTHABER
  4. Kayseri derbisini Melikgazi Belediyespor kazandı

Kayseri derbisini Melikgazi Belediyespor kazandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.01.2020 08:46 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyespor, Kayseri derbisinde rakibi Develi Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek 12’de 12 yaptı.Türkiye Voleybol 2.Ligi 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor.

Kayseri derbisini Melikgazi Belediyespor kazandı

Melikgazi Belediyespor, Kayseri derbisinde rakibi Develi Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek 12’de 12 yaptı.
Türkiye Voleybol 2.Ligi 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor. Ligin 13.haftasında oynadığı maçta Develi Belediyespor karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen oyundan kopmayan Melikgazi Belediyespor sahadan 3-1’lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Adım adım şampiyonluğa koşan Melikgazi Belediyespor maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Atatürk Spor Salonunda oynanan Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor ilk seti 21-25 kaybederken ikinci setti 25-21 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette 25-15 ve dördüncü seti 28-26 kazanan Melikgazi Belediyespor galibiyete uzanan ekip oldu.
34 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor ligi namağlup tamamlamakta kararlı. Melikgazi Belediyespor ligin 14.haftasında deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!
Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindiKayseri 1.Amatör Küme sona gelindi
Sultanlar şampiyonluğa koşuyorSultanlar şampiyonluğa koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Bursa Ülkü Ocakları’ndan Merinos’ta ücretsiz şenlik

Bursa Ülkü Ocakları’ndan Merinos’ta ücretsiz şenlik

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Bu kez asfaltı değil, iyiliği kazıdılar

Bu kez asfaltı değil, iyiliği kazıdılar

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
12:54
İkindi
15:29
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Harmancı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor’a yeni stoper

Kayserispor’a yeni stoper

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Analig Voleybol Çeyrek Final Heyecanı Sona Erdi

Analig Voleybol Çeyrek Final Heyecanı Sona Erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.