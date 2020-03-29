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Kayseri Devlet Hastanesi korunma tedbirleri ile ilgili doğru ve yanlış bilinenlerin anlatıldı kısa video yayınladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kayseri Devlet Hastanesi, koronavirüsü salgınından korunma yolları ile ilgili doğru ve yanlış olarak bilinenleri anlatmak için kısa bir video yayınladı.Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.

Kayseri Devlet Hastanesi korunma tedbirleri ile ilgili doğru ve yanlış bilinenlerin anlatıldı kısa video yayınladı

Kayseri Devlet Hastanesi, koronavirüsü salgınından korunma yolları ile ilgili doğru ve yanlış olarak bilinenleri anlatmak için kısa bir video yayınladı.
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop’un da yer aldığı videoda hapşırırken nasıl hareket edileceği, asansör düğmelerine nasıl basılacağı, dezenfektanın nasıl kullanılacağı, koruyucu maskenin ve kullanılan eldivenlerin nasıl çıkarılacağı, kapı kollarına dokunmadan kapıların nasıl açılacağı ve sosyal mesafe nasıl korunur vatandaşlara uygulamalı olarak anlatılmaya çalışıldı.
Kayseri Devlet Hastanesi tarafından paylaşılan video kısa sürede 2 bin 400 kişi tarafından izlendi.

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