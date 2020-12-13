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Kayseri Emar Grup çalışıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.12.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon hazırlıklarını Sümer Stadı’nda günde tek antrenmanla sürdürüyor.

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon hazırlıklarını Sümer Stadı’nda günde tek antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Ferhat Kurnaz nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-Siyahlı takımda keyifler ve moraller yerinde.
İlk kez mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligde Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Kayseri Emar Grup FK, hedefini yeni sezonda şampiyonluk olarak belirledi. Sarı-Siyahlılar bugünü izinli olarak geçirecek.

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