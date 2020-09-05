YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Emar Grup FK, 7 transfer

Kayseri Emar Grup FK, 7 transfer

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup FK kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek isteyen Emar Grup FK, dış transferde 7 isim ile anlaştı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup FK kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek isteyen Emar Grup FK, dış transferde 7 isim ile anlaştı. İlk kez BAL’da mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup FK ilk sezonunda başarılı olmayı hedefliyor. Kayseri Emar Grup FK, dış transferde Talasgücü Belediyespor’dan stoper Yunus Öztürk, Esen Makina Belsinspor’dan orta saha Şenol Büyükçekiç, sol bek Rafet Kayapınar, Hes Kablo Kayserispor kanat oyuncusu Mehmet Turan Karamahmut, Kıbrıs ekiplerinden Esentepe KKSK takımında forvet Eray Ergin, Erzincan Ulalarspor’dan orta saha Muhammed Emin Bakan, Arnavutlukköy Belediye Gençlik ve Spor’dan stoper Batuhan İlhan’ı renklerine bağladı.
7 yeni isim ile resmi sözleşme imzalayan Emar Grup FK’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERReymen sürpriz bir aşka yelken açtıReymen sürpriz bir aşka yelken açtı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Karayollarına ait tır kaza yaptı: 1 yaralı
Karayollarına ait tır kaza yaptı: 1 yaralı
Yolda bulunan para sahibine teslim edildi
Yolda bulunan para sahibine teslim edildi

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:04
Öğle
12:42
İkindi
16:18
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.