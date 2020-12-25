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Kayseri Emar Grup FK tempoyu artırdı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda aralıksız devam ediyor.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Ferhat Kurnaz nezaretinde Sümer Stadı’nda yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor.

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda aralıksız devam ediyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Ferhat Kurnaz nezaretinde Sümer Stadı’nda yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor. Haftanın 6 günü yoğun bir tempoda çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Sarı-Siyahlılar bir an önce ligin başlamasını bekliyor.
İlk kez BAL’da mücadele edecek olmasına rağmen güçlü bir kadro kuran Kayseri Emar Grup FK, hedefini ise şampiyonluk olarak belirledi. Hedefleri doğrultusunda adım adım ilerleyen Sarı-Siyahlılar Türkiye Futbol Federasyonundan gelecek müjdeli haberde. Her yapılan antrenmanın keyifli ve neşeli geçmesi hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindiriyor.

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