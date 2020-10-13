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Kayseri Emar Grup’tan 2 transfer

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.10.2020 09:13 | Son Güncelleme

Kayseri Emar Grup FK kadrosuna 2 futbolcu daha kattı.Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de mücadele verecek olan Kayseri Emar Grup FK, iki oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Kayseri Emar Grup’tan 2 transfer

Kayseri Emar Grup FK kadrosuna 2 futbolcu daha kattı.
Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de mücadele verecek olan Kayseri Emar Grup FK, iki oyuncu transferi gerçekleştirdi. Kayseri Emar Grup FK, Mert Filiz ve Yusuf Öcek ile anlaşma sağladı.
Kayseri Emar Grup FK takımından yapılan açıklamada "BAL liginde büyük tecrübeye sahip orta saha oyuncusu Mert Filiz ile yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca 1997 doğumlu Yusuf Öcek ile de anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olsun" denildi.

Kayseri Emar Grup’tan 2 transfer

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