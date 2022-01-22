Kayseri-Erciyes kara yolu kapandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'den Erciyes'e yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırdı.

Polis ve jandarma ekipleri, Erciyes Dağı çevresindeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla Hisarcık Mahallesi'nde oluşturduğu kontrol noktasında araçların Erciyes'e çıkışına izin vermiyor. Erciyes Tekir bölgesinde, Kayseri ve Develi ilçesine gidecek araçlar da bekletiliyor.

Bu arada, ulaşıma kapatılmadan önce yolu kullanan bazı araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

Yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

- Yozgat

Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Belediye ve Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Tatile giren öğrenciler ise kartopu oynayarak eğlendi. Belis Yılmaz, kar yağışından dolayı mutlu olduklarını, kartopu oynayıp kardan adam yaparak eğlendiklerini söyledi.

İnci Demir de "Bugün kar yağıyor, okullar tatil. Arkadaşlarımla kartopu oynayıp kardan adam yapıyoruz." diye konuştu.

