Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi açılış için gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spora ve sporcuya verdikleri önem kapsamında şehrin spor alt yapısını güçlendirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Türkiye’nin en modern tesisi olarak projelendirdikleri Etnospor ve Okçuluk Merkezi’nin açılış için gün saymaya başladığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında yer aldıklarını, tesisleşme başta olmak üzere bu alana önemli yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, ilçelere yapılan spor sahaları ve sporculara sağlanan malzeme desteğinin bunun en güzel örnekleri arasında yer aldığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, güçlü bir geleceği inşa etme adına spor branşlarının taşıdığı önemin farkında olarak; sanayi, ticaret, kültür ve turizm ile anılan Kayseri’nin sportif anlamda da söz sahibi olmasını istediklerini ifade etti.

Bu amaçla, Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en modern Etnospor ve Okçuluk Merkezi inşaatına geçtiğimiz yıl başladıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, inşaat çalışmalarında sona gelindiğini ve merkezin açılış için gün saymaya başladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Merkezimiz, geleneksel spor branşları Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yabusame, Yağlı Güreş, Yaya Okçuluğu yanında Olimpik Okçuluk, Güreş, Fitness sporlarının da yapılabileceği açık, yarı açık ve kapalı alanları bünyesinde barındırıyor. 44 bin 500 metrekare arsa alanı, 5 bin metrekare toplam kapalı inşaat alanı ve 17 bin metrekare toplam açık inşaat alanı içerisinde sosyal tesis, çok amaçlı spor salonu, Atlı Okçuluk Açık Manej, Olimpik Okçuluk Açık ve Kapalı Saha, açık ve kapalı kültürel-sosyal alanlar, kapalı ve açık Güreş alanları, açık festival çayırı, yem ve malzeme depoları ve tavlalar yer alıyor.”