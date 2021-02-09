YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi açılış için gün sayıyor

Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi açılış için gün sayıyor

09.02.2021 16:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spora ve sporcuya verdikleri önem kapsamında şehrin spor alt yapısını güçlendirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Türkiye’nin en modern tesisi olarak projelendirdikleri Etnospor ve Okçuluk Merkezi’nin açılış için gün saymaya başladığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında yer aldıklarını, tesisleşme başta olmak üzere bu alana önemli yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, ilçelere yapılan spor sahaları ve sporculara sağlanan malzeme desteğinin bunun en güzel örnekleri arasında yer aldığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, güçlü bir geleceği inşa etme adına spor branşlarının taşıdığı önemin farkında olarak; sanayi, ticaret, kültür ve turizm ile anılan Kayseri’nin sportif anlamda da söz sahibi olmasını istediklerini ifade etti.
Bu amaçla, Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en modern Etnospor ve Okçuluk Merkezi inşaatına geçtiğimiz yıl başladıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, inşaat çalışmalarında sona gelindiğini ve merkezin açılış için gün saymaya başladığını belirterek, şu bilgileri verdi:
“Merkezimiz, geleneksel spor branşları Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yabusame, Yağlı Güreş, Yaya Okçuluğu yanında Olimpik Okçuluk, Güreş, Fitness sporlarının da yapılabileceği açık, yarı açık ve kapalı alanları bünyesinde barındırıyor. 44 bin 500 metrekare arsa alanı, 5 bin metrekare toplam kapalı inşaat alanı ve 17 bin metrekare toplam açık inşaat alanı içerisinde sosyal tesis, çok amaçlı spor salonu, Atlı Okçuluk Açık Manej, Olimpik Okçuluk Açık ve Kapalı Saha, açık ve kapalı kültürel-sosyal alanlar, kapalı ve açık Güreş alanları, açık festival çayırı, yem ve malzeme depoları ve tavlalar yer alıyor.”

OLİMPİK VE ATLI OKÇULUĞUN MERKEZİ OLACAK
Sanayinin, ticaretin, turizmin merkezi olan Kayseri’nin sporun da merkezi olacağını ve inşa edilen merkez sayesinde olimpik başarılara imza atılacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Anadolu Harikalar Diyarının hemen yanı başında hizmet verecek olan Türkiye’nin en modern tesisinin olimpik okçuluk, atlı cirit ve okçuluğun merkezi haline gelmesini ve tesisimizde önemli sporcuların yetiştirilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
12:57
İkindi
15:49
Akşam
18:15
Yatsı
19:33

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Aydemir Eczanesi
Kocasinan
Aydemir Eczanesi
Kocasinan
Aydemir Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Başkan Cabbar’dan POMEM Özel Yetenek Sınavına hazırlanan öğrencilere moral ziyareti

Başkan Cabbar’dan POMEM Özel Yetenek Sınavına hazırlanan öğrencilere moral ziyareti

Talas Kaymakamı Dönmez’den Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

Talas Kaymakamı Dönmez’den Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

Ali Dağı’na 500 adet meyve ağacı daha

Ali Dağı’na 500 adet meyve ağacı daha

Kayseri’de Doğu Türkistanlı kadınlar ‘aile nöbeti’ tutuyor

Kayseri’de Doğu Türkistanlı kadınlar ‘aile nöbeti’ tutuyor

Kayseri’de 46 bin 406 kişi aşılandı

Kayseri’de 46 bin 406 kişi aşılandı

Zabıta açıkta satış yapan ve yer işgalinde bulunan esnafı denetledi

Zabıta açıkta satış yapan ve yer işgalinde bulunan esnafı denetledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.