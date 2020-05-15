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Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi’nin yapımına başlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı yanında hizmet verecek olan Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi’nin yapımına başlandığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilecek olan tesisle Kayseri’nin olimpik okçuluk ve atçılığın merkezi haline geleceğini ve önemli sporcular yetiştirileceğini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen güreş Eğitim ve Kamp Merkezi’nin ardından ata sporlarımıza yeni bir yatırım daha yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı yanında yapımına başlanan tesisle Kayseri’nin ata sporlarımızın merkezi haline geleceğini söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, 44 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olan tesisin yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

“MİLLİ SPORCULAR YETİŞECEK”
Tesisin proje görselleriyle açıklamalar da yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, ticaretin ve sanayinin merkezi olan Kayseri’nin tarım ve hayvancılık ile turizm ve sporun da merkezi olması için çaba gösterdiklerini belirtti. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve şehir merkezindeki yatırımlarla spor alanlarını çeşitlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Anadolu Harikalar Diyarı’nda yapılan tesis ata sporlarımızın merkezi olacak ve burada milli sporcular yetişecek. Koronavirüs süreci yatırımlarımıza engel değil. Bu yatırımlarımıza destekleri nedeniyle Gençlik Spor Bakanımız ve Spor Toto Teşkilat Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tesisler bir kompleks halinde olacak. İçerisinde spor salonu, tavla binası, açık ve kapalı manej alanları, tribünler ve sosyal tesisler yer alacak. İnşallah kısa zamanda böyle bir tesisi Kayseri’ye kazandıracağız. Bu tesisle okçuluk ve atçılığın da merkezi olacağız. Ata sporları ile ilgili kampların da merkezi haline geleceğiz. Erciyes’e yapmakta olduğumuz yüksek irtifa kamp merkezi ile Kayseri’nin her türlü sporun kamp merkezi olmasına çalışıyoruz. Böylece takımlarımızın yurt dışı kamplarıyla dövizin yurt dışına çıkmasını önleyeceğiz” diye konuştu.

TAM DONANIMLI BİR TESİS
Kayseri’yi ata sporlarının merkezi haline getirecek olan tesisteki spor salonunda 1850 metrekare okçuluk atış alanı, 400 metrekare güreş salonu, 120 metrekare fitness salonu gibi alanlardan oluşacak. Tesiste; 650 metrekare alanda atların barınacağı tavla binası, 120 ve 270 kişilik iki ayrı tribün, açık manej sahası ve sosyal tesisler yer alıyor.

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