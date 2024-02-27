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Kayseri Finali’nin tarihi belli oldu

İHA İHA
27.02.2024 08:33
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Kayseri’yi önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek takımın belirleneceği Süper Amatör Küme finalinin gün ve saati belli oldu.

Kayseri Finali’nin tarihi belli oldu

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan yarı final maçlarında rakiplerini penaltı atışları ile eleyen iki takım Yahyalıspor ile EsenMakina Erciyesspor, bu hafta sonu finalde karşılaşacak.Kayseri Süper Amatör Küme’nin finalini kazanan takım, önümüzdeki sezon Kayseri’yi Bölgesel AmatörLig’de temsil etme hakkı elde edecek. Futbol İlTemsilciliği, yaptığı açıklama ile bu önemli maçın 3Mart Pazar günü Argıncık 1Nolu Saha’da saat 15.30’da oynanacağını duyurdu.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’den gelecek bir takım ile baraj maçı oynanmayacağı için Süper Amatör Küme’de şampiyon olan takım direkt olarak adını Bölgesel AmatörLig’e yazdıracak.Maçın hakemleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kayseri Finali’nin tarihi belli oldu

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