YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri gastronomide UNESCO yolunda

Kayseri gastronomide UNESCO yolunda

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.02.2020 14:30 | Son Güncelleme

UNESCO’nun Şehirler Ağı’nda Kayseri’nin de yer almasına yönelik Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri gastronomide UNESCO yolunda

UNESCO’nun Şehirler Ağı’nda Kayseri’nin de yer almasına yönelik Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Kayseri’nin gastronomi alanında bu ağda yer alabileceği vurgulandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi her yönüyle turizm şehri yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda gastronomi üzerinde de hassasiyetle duran Başkan Memduh Büyükkılıç’a, gastronomide UNESCO’nun ağına dahil olunması yönünde bir sunum yapıldı. Namık Kemal Döleneken tarafından yapılan sunumda Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’nun Şehirler Ağı bulunduğu ve bu ağda 85 ülkeden 246 şehrin yer aldığı belirtildi. Şehirler Ağı’nda 7 kategori bulunduğunu ve bu kategorilerden birisinin de gastronomi olduğunu ifade eden Namık Kemal Döleneken, “Dünyada 23 ülkeden 36 gastronomi şehri bu kategoride yer alıyor. Kayseri de birbirinden özel ve güzel lezzetleriyle bu kategori ile Şehirler Ağı’nda yer alabilir. UNESCO bu ağda yer alan şehirlere bir unvan verirken sorumluluk da vererek denetim ve raporlama ile takip ediyor” dedi.

Kayseri gastronomide UNESCO yolunda

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:20
Öğle
12:57
İkindi
15:56
Akşam
18:25
Yatsı
19:42

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.