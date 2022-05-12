Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve ERÜ İletişim Fakültesinden AA'ya 4 ödül

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyetince (KGC) düzenlenen 2021 Medya Yarışması ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesince verilen Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri'nde, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 4 dalda ödüle layık görüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Erciyes Kongre Merkezi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanında, internet mecrasının da basın yayın faaliyetlerinde kullanıldığı bir dönemin yaşandığını söyledi.

İnternet gazeteciliğini, basın meslek ilkelerinin yanında ahlaki, vicdani ve iyi bir sorumlulukla yapan çok sayıda kişi olduğunu belirten Özdemir, "Yaptıkları başarılı çalışmalarla hem yerel gündemi hem de ülke gündemini takip eden ve toplumun haber alma hakkına katkı sağlayan internet gazeteciliği, işini layıkıyla yapanlar dikkate alındığında başarılı bir hizmet vermektedir. Ancak aynı alanda çalışan gazeteci kardeşlerimiz ne yazık ki yazılı, işitsel ve görsel medyada çalışan meslektaşlarının sahip olduğu temel haklardan da yoksundur." ifadesini kullandı.

Özdemir, TBMM gündemine gelmesi beklenen sosyal medyayla ilgili kanuni düzenlemede, internet gazeteciliği yapanların hak ve sorumluluklarının belirlenmesini ve internet haber sitelerinin de süreli yayın kapsamına dahil edilmesini beklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Mecra ayrımı yapmaksızın gazeteciliğin getirdiği sorumlulukla hareket eden ve mesleğini internet ortamı gibi vuku bulan yeni koşullarda yürüten kesimlerle ilgili yapılacak yasal düzenleme; aynı zamanda basını sabote etme, kişilik haklarına saldırı ve hatta sürekli dezenformasyonla toplumsal huzura taarruz eden, böylelikle de milli güvenliğimize tehdit oluşturan olası gelişmeleri de engelleyebilecektir. Bazı yapancı fon kuruluşlarının son dönemlerde ülkemizde faaliyet gösteren gazeteci görünümlü isim ve yayın organlarını kullanarak Türkiye aleyhtarlığı yaptıkları sahanın internet ortamını kapsaması meselenin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Meclis zemininde düzenlenecek bahsettiğimiz kanun teklifi ile dezenformasyonla mücadele kapsamında idari tedbirler güçlendirilirken toplumda endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaymak da suç olarak kabul edilecektir. MHP olarak bu kanun teklifini büyük önem atfettiğimizi ve sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, genel başkan yardımcımız, aynı zamanda İstanbul Milletvekilimiz sayın Feti Yıldız'ın Cumhur İttifakı anlayışıyla partimiz adına çok değerli faaliyetler yürüttüğünü paylaşmak isterim."

- "Hepimize ciddi görevler düşmektedir"

KGC Başkanı Metin Kösedağ da Türkiye'de yerel ve ulusal basının can çekiştiğini söyledi.

Medyanın karşı karşıya kaldığı sorunlara değinen Kösedağ, "Bunlar, ciddi boyutlara ulaşan tekelleşme, meslek etiğinde sapmalar, yozlaşmalar ya da ahlaki çöküş, medya ile siyaset arasındaki ilişkiler. Bu dengeleri iyi ayarlayabildiğimiz takdirde medya alanında daha iyi bir gelecek oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda hepimize ciddi görevler düşmektedir." diye konuştu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 büyük takımı eleyerek finale kaldıklarını anımsattı.

Gözbaşı, bu süreçte şehir olarak bir ve beraber hareket etmeleri ve kupayı Kayseri'ye getirmek için el birliğiyle çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve iş insanı Süleyman Çetinsaya da ödül alan basın mensuplarını tebrik etti.

KGC 2021 Ödüllü Medya Yarışması'nda AA muhabirlerinden Müzahim Zahid Tüzün haber dalında birinci, Ramazan Kaya ise üçüncü oldu. Ergün Haktanıyan ise fotoğraf dalında birinciliğe layık görüldü.

Yarışmada, röportaj-araştırma-inceleme ve makale kategorisinde Gerçek Haber gazetesinden Samed Aydın Sun, TV haber programcılığında Kanal 38'den Serap Mucuk, spor haberi kategorisinde Gazete ERÜ'den Melisa Karmış, sayfa düzeni (mizanpaj) kategorisinde Anadolu Haber'den Muhammed Kösedağ ve radyo programcılığı kategorisinde Radyo Life'tan Ülkü Vural Tuncer birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince takdim edildi.

- Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri

Törende, ERÜ İletişim Fakültesince düzenlenen Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri de sahiplerine verildi.

Yarışmada görsel-işitsel medya kategorisi kültür sanat dalında Hüseyin Öztürk, eğitim dalında Emine Duyan ve haber dalında Beyza Aydoğdu birinci olurken yazılı ve dijital medya kategorisi fotoğraf dalında AA foto muhabiri Sercan Küçükşahin, araştırma-inceleme dalında Dilek Bayram, söyleşide ise Tülay Pala birinciliği elde etti. Jüri özel ödülü ise Şahin Morkoç'a verildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

