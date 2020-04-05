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Kayseri Gençlerbirliği 15 kart gördü

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.04.2020 09:22 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı, Kadınlar 2.Liginde 17 haftalık dilimde 14 kez sarı kart görürken, 1 kez de kırmızı kart gördü.Kadınlar 2.Ligi 17.haftasında Covid-19 virüsü nedeniyle ertelendi.

Kayseri Gençlerbirliği 15 kart gördü

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı, Kadınlar 2.Liginde 17 haftalık dilimde 14 kez sarı kart görürken, 1 kez de kırmızı kart gördü.
Kadınlar 2.Ligi 17.haftasında Covid-19 virüsü nedeniyle ertelendi. Liglerin tehir edilene kadar oynadığı 14 maçta 31 puan toplayarak ligin 6.sırasında yer alan Kayseri Gençlerbirliği bayan futbol takımı, bu maçlarda 14 kez sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart gördü.
Ligin 16.haftasında oynadığı maçta kart görmeden kapatan Kırmızı-Siyahlılar, ligin 4.haftasında 4 kez sarı kart ve 7. ve 9.haftalarında ise 2 kez sarı kart gördü. Gençlerbirliği takımında ligin 3.haftasında 1 kez kırmızı kart görmüştü.

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Akşam
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Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Harmancı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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