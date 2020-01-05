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  4. Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazandı

Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlerbirliği ligin 11.haftasında bugün oynayacağı Aksaray Hasandağı Spor maçını hükmen 3-0 kazandı.Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği bugün saat 12.00’de Argıncık Stadı’nda oynanması gereken ancak rakip takım Aksaray Hasandağı Spor’un yöneticisi olmadığı gerekçesi ile maçın hakemi maçı oynatmadı.

Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazandı

Kayseri Gençlerbirliği ligin 11.haftasında bugün oynayacağı Aksaray Hasandağı Spor maçını hükmen 3-0 kazandı.
Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği bugün saat 12.00’de Argıncık Stadı’nda oynanması gereken ancak rakip takım Aksaray Hasandağı Spor’un yöneticisi olmadığı gerekçesi ile maçın hakemi maçı oynatmadı. Beklenen süre zarfından rakip takımın yönetici sahaya gelmeyince Kayseri ekibi Gençlerbirliği 3-0 hükmen kazandı.
Kayseri Gençlerbirliği aldığı 3-0’lık hükmen galibiyetle ligdeki yedinci galibiyetini aldı ve 23 yaparak zirve takibini sürdürdü.

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Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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