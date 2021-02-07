YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Gençlik Merkezi, ’Sahne Senin’ programına konuk oldu

Kayseri Gençlik Merkezi, ’Sahne Senin’ programına konuk oldu

07.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün her hafta Cumartesi akşamları sosyal medya üzerinden canlı olarak düzenlediği Sahne Senin konser programına bu hafta Kayseri Gençlik Merkezi konuk oldu.Gençlik Merkezi Müzik ekibinin düzenlediği konser yaklaşık 1 saat canlı olarak Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü instagram hesabından canlı olarak yayınlandı.Yöresel türkülerden Kayseri tanıtımına kadar her şeyin olduğu programı izleyenlerden büyük beğeni topladı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve eşi konseri canlı olarak izledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün her hafta Cumartesi akşamları sosyal medya üzerinden canlı olarak düzenlediği Sahne Senin konser programına bu hafta Kayseri Gençlik Merkezi konuk oldu.
Gençlik Merkezi Müzik ekibinin düzenlediği konser yaklaşık 1 saat canlı olarak Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü instagram hesabından canlı olarak yayınlandı.
Yöresel türkülerden Kayseri tanıtımına kadar her şeyin olduğu programı izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve eşi konseri canlı olarak izledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:57
İkindi
15:47
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alara Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Kuşcuzade Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden yargılanacak

CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden yargılanacak

CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden yargılanacak

CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden yargılanacak

6 bin adet saman balyası yanan çiftçiye devlet sahip çıktı

6 bin adet saman balyası yanan çiftçiye devlet sahip çıktı

Yeşilhisar’da pancar bedelleri ödendi

Yeşilhisar’da pancar bedelleri ödendi

Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan büyüyor ve güzelleşiyor"

Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan büyüyor ve güzelleşiyor"

70 yıldır ölenlerin fotoğraf arşivini ve hava durumunu not alıyor

70 yıldır ölenlerin fotoğraf arşivini ve hava durumunu not alıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.