Kayseri Gençlik Merkezi, ’Sahne Senin’ programına konuk oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün her hafta Cumartesi akşamları sosyal medya üzerinden canlı olarak düzenlediği Sahne Senin konser programına bu hafta Kayseri Gençlik Merkezi konuk oldu.

Gençlik Merkezi Müzik ekibinin düzenlediği konser yaklaşık 1 saat canlı olarak Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü instagram hesabından canlı olarak yayınlandı.

Yöresel türkülerden Kayseri tanıtımına kadar her şeyin olduğu programı izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve eşi konseri canlı olarak izledi.

