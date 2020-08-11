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Kayseri Gençlik Merkezi’nden öğrencilere sürpriz

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik Merkezleri, okulların açılmaya hazırlandığı şu günlerde yaptığı etkinliklerle okulların bahçesine çocuk oyun alanları çizerek öğrencilere sürpriz yapıyor.Kayseri’de yaptığı etkinlikler ve projelerle dikkat çeken Gençlik Merkezleri üyeleri bu kez Gazipaşa İlkokulu’nda bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kayseri Gençlik Merkezi’nden öğrencilere sürpriz

Kayseri Gençlik Merkezleri, okulların açılmaya hazırlandığı şu günlerde yaptığı etkinliklerle okulların bahçesine çocuk oyun alanları çizerek öğrencilere sürpriz yapıyor.
Kayseri’de yaptığı etkinlikler ve projelerle dikkat çeken Gençlik Merkezleri üyeleri bu kez Gazipaşa İlkokulu’nda bir etkinlik gerçekleştirdi. Gençlik Merkezleri üyeleri, okulun bahçesine geleneksel çocuk oyunları alanları çizdi ve yapılan çizimleri rengarenk boyadı.
Gençlik Merkezleri üyeleri yaptıkları bu etkinliklerle okullarına yeniden kavuşmak için gün sayan öğrencilere sürpriz yapmış oldu.

Kayseri Gençlik Merkezi’nden öğrencilere sürpriz

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Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
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Kocasinan
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