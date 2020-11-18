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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir’e yardım için seferber oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.11.2020 15:35 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü seferber oldu.İl Müdürlüğüne bağlı Seyid Burhaneddin ve Kayseri Gençlik Merkezleri ile yurtlarda çalışan personellerin yapmış oldukları çalışmayla İzmir’le tek yürek olduklarını gösterdi.İl Müdürlüğü personeli ve Gençlik Merkezi Gönüllüleri oluşturdukları yardım kampanyasıyla İzmir’de depremde etkilenen çocuklara oyuncaktan bebek bezine kadar toplayabildikleri malzemeleri kolileyerek İzmir’e gönderdi.İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklamada “Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunun, zor günlerdeki dayanışma ruhuyla bir kez daha görüldüğünü belirterek, İzmir’deki çocuklarımıza, gençlerimize yaşadıkları bu zor günlerde yüzlerinde bir nebze tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize diyerek, kampanyaya destek ve emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü seferber oldu.
İl Müdürlüğüne bağlı Seyid Burhaneddin ve Kayseri Gençlik Merkezleri ile yurtlarda çalışan personellerin yapmış oldukları çalışmayla İzmir’le tek yürek olduklarını gösterdi.
İl Müdürlüğü personeli ve Gençlik Merkezi Gönüllüleri oluşturdukları yardım kampanyasıyla İzmir’de depremde etkilenen çocuklara oyuncaktan bebek bezine kadar toplayabildikleri malzemeleri kolileyerek İzmir’e gönderdi.
İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklamada “Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunun, zor günlerdeki dayanışma ruhuyla bir kez daha görüldüğünü belirterek, İzmir’deki çocuklarımıza, gençlerimize yaşadıkları bu zor günlerde yüzlerinde bir nebze tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize diyerek, kampanyaya destek ve emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

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