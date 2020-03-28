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Kayseri Göktürkspor’dan çağrı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.03.2020 09:11 | Son Güncelleme

Kayseri 2.

Kayseri Göktürkspor’dan çağrı

Kayseri 2. Amatör Küme takımlarından Göktürkspor, Covid-19 virüsü nedeniyle sokağa çıkılmaması çağrısında bulundu.
Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu takımlarından Göktürkspor’da oyuncular, video aracılığıyla insanların koronavirüsünden korunmak adına evde kalmalarını istedi. Takım oyuncuları İsmail Can Arslan, Atakan Yıldırım, Hamdi Göğdeniz, Muhammed Ülker, Soner Kundaksız, Onur Yıldız ve Mustafa Büyükbahçeci, ’Ailen için, kendin için evde kal Türkiye’, ’Biz geleceğimiz için evde kalıyoruz. Sen de sağlığın için evde kal Türkiye’, ’Zorunlu olmadıkça evde kal Türkiye’, ’Ülkemiz için evdeyiz. Sen de ülken için evde kal Türkiye’ mesajı içeren bir video paylaştılar.

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