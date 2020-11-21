Kayseri Havaalanı Yeni Terminal Binası’nın temeli atıldı

8 milyon yolcuya hizmet sunabilecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Türkiye’nin önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden birisi olan Kayseri’nin gerçek havacılık potansiyelini ortaya çıkaracak olan ve 8 milyon yolcuya hizmet sunabilecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın temel atma töreni koronavirüs tedbirleri kapsamında coşkuyla yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti milletvekilleri eski bakanlar Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Erkilet havalimanında karşıladı. Karşılama töreninin ardından temel atma töreni alanına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası temel atma törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, MHP milletvekilleri İsmail Tamer, Baki Ersoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, yüklenici firma TAV Havalimanları ve Sera Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sani Şener ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile davetliler katıldı. Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Cenabı Allah’a şükrederek, ‘Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli’ diyerek, sözlerime başlamak istiyorum. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşadığımız bir tablo. Beklediğimiz an geldi diyebileceğimiz bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve güzide ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi. Kayseri’nin bir cazibe merkezi ve bölgenin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Yenilikçi anlayışı ile insanlığa bakış açısından merhametiyle, iyi niyetiyle, hayırseverliğiyle, 6 bin yıllık ticari geçmişiyle, kültürün, turizmin merkezi olmasıyla, Kapadokya’nın geçmişte merkezliğini yapmış olmasıyla ve en önemlisi turizm merkezi olan Erciyes gibi bir dev dağımızın ve onun getirisiyle, Kapadokya ile birleşik olarak hizmet veren 2,5 milyon potansiyellere ulaşan yolcu portföyüyle bölgenin olmazsa olmazıdır” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin kabına sığmadığını vurgulayarak, “Kayseri kabına sığmayan büyük bir şehirdir. 3 büyük organize sanayisiyle, 1 serbest bölgesiyle, 4 üniversitesiyle adeta endüstrinin, ticaretin, bilimin merkezi olan bu şehir, makarr-ı ulema, makar-rı evliya olarak bilinen veliler ve âlimler şehridir. Bu proje, havalimanı olarak hizmet verecek ve bu güzel tesisleri ile gururumuz olacak çalışmadır” ifadelerini kullandı. Konuşmasında, ‘Bu güzel şehir dayanışma içerisinde daha da güzelleşiyor, gelişiyor’ diyen Büyükkılıç, “Elbette ki bu havaalanının bizim imkânlarımızı karşılamadığını, yetmediğini herkes söylüyor ve hem fikirdi. Bugüne elbette hemen gelinmedi, yıllarca bu konular konuşuldu, bu proje Kayseri’mizin beklentisi haline dönüştü. Zaman zaman basınımız duyarlılık gösterdi, zaman zaman da eleştirdi. Bu bir boyacı küpü değil ki batırıp çıkarasınız. Elbette imkânları, kaynakları, fizibilitesini araştırmak, çalışmak ve projelendirmek ve daha sonraki süreçte de hayata geçirmek gerekti. İşte o gün geldi, biz geçmişe bakmıyoruz, elimizin tersi ile kenara itiyoruz. Önümüze ve işimize bakıyoruz. Dedikodulara kulaklarımızı tıkıyoruz, bizleri seven, oyları ile yüreklendiren, güvenen kıymetli, sevgili hemşerilerimize layık olma yönünde ekipler halinde uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Gururumuz olan Erciyes Üniversitesi’ne teşekkür eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Pandemi dönemindeyiz, aşı konusunda aldığı mesafeyi sizler de yakinen biliyorsunuz. İnsanlığın bu sıkıntısına da çare bulacak olan bir anlayışın da Kayseri’den neşv-ü nemâ olacağını da buradan gururla söylemek istiyorum. Kayserimizin bizi seven, güvenen insanlarına dua ediyor, onlara layık olmaya çalışıyoruz. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Savunma Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarımız, genel müdürlerimiz, değerli bakanlarımız, milletvekillerimize teşekkür ediyor, bu atılacak temelini hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah, Türkiye uçuyor, Kayseri uçuyor, yolcularıyla, vatandaşlarıyla ve cazibe merkezi Kayseri’de buluşuyor diyoruz.”