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Kayseri Havalimanı Nisan ayında 179 bin misafiri ağırladı

15.05.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Havalimanı, Nisan ayında 179 bin 75 yolcuyu ağırladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre Kayseri Havalimanı, 2023 yılı Nisan ayında 179 bin 75 yolcuyu ağırladı. Havalimanında Nisan ayında iç hatta bin 99, dış hatlarda 182 olmak üzere toplam bin 281 iniş-kalkış gerçekleşti.

Ayrıca Nisan ayında yük trafiği bin 708 ton olan havalimanında, 4 aylık dönem içerisinde de yolcu trafiği 655 bin 876, uçuş trafiği 4 bin 844 ve yük trafiği de 6 bin 715 ton olarak gerçekleşti.

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