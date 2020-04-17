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Kayseri Hayvanat Bahçesi’nde yeni zebra dünyaya geldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kayseri’de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’nde yeni bir zebra dünyaya geldi.

Kayseri’de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’nde yeni bir zebra dünyaya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlıklı bir şekilde doğan zebra yavrusuna Dilek ismini verdiklerini ve içinde bulunduğumuz sıkıntılı sürecin bir an evvel geçmesi dileğinde bulunduklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı’nda bulunan Hayvanat Bahçesi’ni ve Hayvanat Bahçesi’nin yeni üyesini ziyaret etti. Yeni doğan zebra yavrusu ile ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, yavru zebraya Dilek adını verdiklerini belirtti. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı sürecin sona ermesi ve bir an evvel normal hayata devam edilmesi dileğinde bulunduklarını ve bu nedenle yavru zebraya Dilek adını verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 13 aylık bir süreçten sonra doğan dişi zebra yavrusunun ailesiyle birlikte doğal hayatın içinde gibi yaşadığını kaydetti. Hayvanat Bahçesi’nde yaptığı açıklamada sokak hayvanları da dahil olmak üzere barınma evleri ve Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan hayvanları sahipsiz bırakmadıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sokak hayvanlarının beslenmesi için ilçe belediyelerine de destek verdiklerini dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hayvanat Bahçesi’ni gezerek incelemelerde de bulundu.

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Kocasinan
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
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