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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.03.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda Yeni Erciyesspor’u 9-0 g3ibi farklı bir skor ile mağlup eden Simya Koleji, üçüncü hafta sonunda averaj ile liderlik koltuğuna oturdu.Stat: Erkiler 2 No’lu SahaHakemler: Arman Erkılıç xx, Kadir Çelikbaş xx, Nail Berkant Sarıkaya xxSimya Koleji: Fehim Çakmak xxx, Paşacan Demirkaya xxx (Dk.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda Yeni Erciyesspor’u 9-0 g3ibi farklı bir skor ile mağlup eden Simya Koleji, üçüncü hafta sonunda averaj ile liderlik koltuğuna oturdu.
Stat: Erkiler 2 No’lu Saha
Hakemler: Arman Erkılıç xx, Kadir Çelikbaş xx, Nail Berkant Sarıkaya xx
Simya Koleji: Fehim Çakmak xxx, Paşacan Demirkaya xxx (Dk. 60 Mehmet Türkmen xx), Oğuz Arslan xxx (Dk. 70 Batuhan Yıldırım xx), Halil Eren xxx, Yasin Dumlu xxx, Abdurrahim Çopur xxx, Hakan Bıyık xxx (Dk. 70 Yasin Yücel xx), Tugay Taşoluk xxx, Kadir Yılmaz xxx, Ahmet Köksal xxx, Tahsin Erarslan xxx
Yeni Erciyesspor: Mevlüt Güleser x, Abdullah Teker x, İzzet Yuka x, Yasin Asaz x (Dk. 58 Ömer Özal x), Mustafa Çetin x, Bekir Balat x, Emre Uzun x, Muhammed Herdem x, Süleyman Düz x, Samet Yakut x (Dk. 38 Ercan Güleser x), Nebi Aksoy x (Dk. 60 Ali Yıldız x)
Goller: Hakan Bıyık Dk. 15 ve 62 , Tugay Taşoluk 30 ve 85 , Kadir Yılmaz 54 ve 65 Tahsin Erarslan Dk. 52 , Halil Eren Dk. 80 , Ahmet Köksal Dk. 77
Kırmızı Kartlar: İzzet Yuka Dk. 30 , Ercan Güleser Dk. 90 (Yeni Erciyesspor)

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Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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