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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu:

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Simya Koleji, Kayseri idman Yurdu engelini 3-2 ile geçerek 4.

İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Simya Koleji, Kayseri idman Yurdu engelini 3-2 ile geçerek 4. hafta sonunda kayıpsız liderlik koltuğunu korudu.
Stat: Argıncık 2 No’lu Saha
Hakemler: Murat Özçetin xxx, Mustafa Soner Yüce xx, Mustafa Bulduk xx
Simya Koleji: Fehim Çakmak xx, Paşacan Demirkaya x (Dk. 35 Halil Kadam xx) , Oğuz Arslan xxx, Halil Eren xxx, Umut Akyol xx, Abdurrahim Çopur xxx, Hakan Bıyık xx (Dk. 83 Serkan Tüzün x), Tugay Taşoluk xxx, Kadir Yılmaz xxx, Ahmet Köksal xxx, Tahsin Eraslan xx (Dk. 70 Yasin Dumlu xx)
Kayseri İdman Yurdu: Samet Tecik x, Efe Ünal x, Nuri Avcı x, Ahmet Karahan xx, Mustafa Karakaya xx, Ali Bozkurt x (Dk. 80 Bekir Özlü x), Hamza Evim xx (Dk. 70 Galip Akyıldız x), Fatih Yiğit xxx, Mehmet Tüysüz xx(Dk. 70 Hüseyin Özer x), Ahmet Korkmaz xx, Musa Aktepe xx
Goller: Umut Akyol (Dk. 30 ve 85), Ahmet Köksal (Dk. 45) (Simya Koleji) , Mehmet Tüysüz (Dk. 10) Hamza Evim (Dk. 55) (Kayseri İdman Yurdu)

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
20:08

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Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şafak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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