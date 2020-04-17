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Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan sokağa çıkma yasağında yeni karar

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu, hafta sonu geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili istisnalar konusunda yeni düzenleme kararı aldı.İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili şu ifadelere yer verildi; "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu, hafta sonu geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili istisnalar konusunda yeni düzenleme kararı aldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili şu ifadelere yer verildi; "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 17/ 04 / 2020 tarihinde saat 11.00’da Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı ‘Korona virüs - Covid-19’ hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddesine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış olup 2020/27 sayılı kararımızın ’istisnalar’ başlığında yer alan 2. maddenin (h) bendinin revize edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Buna göre de, makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler ile daha önceden sözleşmeye veya taahhüte bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesislerin, mevcut zorunluluklarını ilgili meslek odalarından alınacak belge ile belgelemeleri ve bu belgelere dayalı olarak ilgili meslek odalarınca hazırlanacak listelerin İlçe Hıfzıssıhha Komisyonlarınca uygun görülmesi halinde karara bağlanarak emniyet ve jandarma birimlerine gönderilmesi ve anılan şartlara uymaları kaydı ile istisna kapsamına alınmaları uygun görülmüştür.”

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Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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