YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri İl Müftülüğü, camilerde uyulacak kuralları videoyla anlattı

Kayseri İl Müftülüğü, camilerde uyulacak kuralları videoyla anlattı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Videoda, camilerdeki abdest alma yerlerinin kapalı olacağı, namazların sünnetlerinin evde kılınacağı belirtildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen 660 camide cuma namazı kılınacak.

Kayseri İl Müftülüğü, ibadete açılacak camilerde dikkat edilmesi gerekenleri hazırladığı video ile paylaştı.

Videoda, 29 Mayıs'ta camilerin belirli kurallar çerçevesinde cemaatine kavuşacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunanların ve hastalık belirtileri taşıyanların namazlarını evde kılmaya devam edeceklerinin aktarıldığı videoda, şu bilgiler yer aldı:

"Öncelik açık hava olmakla birlikte mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları camide kılınabilecek. Cuma namazları ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde kılınacak. Güvenli mesafe kapsamında işaretlemeler yapılacak ve caminin kapasitesi dışında girişlere izin verilmeyecek. Herkes kendi seccadesini getirecek, işaretli yerde namazını eda edecek. Maske takma zorunluluğu ibadet sırasında da devam edecek. Cami ve ibadet alanında herkesin elini dezenfekte edeceği malzemeler bulundurulacak. Abdesthaneler ve tuvaletler kapalı olacak, vatandaşlarımız camiye abdestli gelecek. Giriş ve çıkışlarda güvenli mesafe ihlal edilmeyecek. Fiziksel temastan uzak durulacak, klimalar, vantilatörler çalıştırılmayacak. Havalandırma için kapı ve pencereler açılacak. Namazların sünnetleri evde kılınacak, tesbihatlar evde yapılacak. Takke, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin ortak kullanımına izin verilmeyecek. Cami çıkışlarında mevlit, yemek gibi ikramlar yapılmayacak."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:10
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.