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Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven babasını cenaze namazını kıldırdı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven 73 yaşında hayatını kaybeden babası Hacı Mehmet Güven’in cenazesini kıldırdı.Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven’in 73 yaşındaki babası Hacı Mehmet Güven, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu bu sabah hayatını kaybetti.İl Müftüsü Şahin Güven’in Hunat Cami’de ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.Hacı Mehmet Güven’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, memleketi Afyon’da defnedilmek üzere götürüldü.

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven 73 yaşında hayatını kaybeden babası Hacı Mehmet Güven’in cenazesini kıldırdı.
Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven’in 73 yaşındaki babası Hacı Mehmet Güven, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu bu sabah hayatını kaybetti.
İl Müftüsü Şahin Güven’in Hunat Cami’de ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.
Hacı Mehmet Güven’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, memleketi Afyon’da defnedilmek üzere götürüldü.

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Kayseri Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
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Sabah
06:57
Öğle
12:55
İkindi
16:08
Akşam
18:42
Yatsı
19:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aslı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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