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Kayseri ile Ardahan arasında "iklim değişikliği protokolü" imzalandı

19.04.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri ile Ardahan arasında "iklim değişikliği protokolü" imzalandı

Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Ardahan Kent Konseyi arasında iklim değişikliğine ilişkin ortak çalışmaların yapılacağı iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan tarafından bulundukları illerde imza atıldı.

Protokolle iki kurum arasında "Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" çerçevesinde iklim değişikliği, su ayak izi, karbon ayak izi, gıda israfı, nitelikli eğitim, kültürün sürdürülebilirliği, akıllı şehirler ve toplumlar, temiz enerji, karasal ve su ekosistemleri gibi konuları içeren ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, AA muhabirine, protokol kapsamında ayrıca Ardahan’da ilk, orta ve lise kademesindeki çocuk ve gençlere atölye çalışmaları ile iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda eğitimler verileceğini söyledi.

Ardahan için protokolün çok büyük önem arz ettiğini dile getiren Taştan, "Ülkemizin en önemli üniversitelerinden biri olan Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ile yaptığımız bu protokol için öncelikle AGÜ Rektörü Sayın Cengiz Yılmaz'a ve hocalarımıza teşekkür ederim. Geleceğimizin en önemli konusu olacak olan iklim ve su konuları olmak üzere sürdürülebilir kalkınma amaçları konu başlıklarında önemli çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

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