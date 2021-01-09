Kayseri İtfaiyesi bir yılda 7 bin vakaya müdahale etti

Kayseri’de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden bir çok konuya kadar canla başla görevinin başında olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile birlikte 2020 yılında 7 bin 512 vakaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, pandemi döneminde de önlem ve hazırlıklarını aksatmayarak her an hazır olduğunu gösterdi. 1 yıl içerisinde 3 bin 937 yangın, 2 bin 781 kurtarma, 595 trafik kazası ve 199 su baskını olmak üzere toplam 7 bin 512 olaya müdahalede bulundu. Bu olaylarda 687 kişi yaralı kurtarılırken, 75 kişi ise hayatını kaybetti.

YILAN YAKALAMA TİMİ İŞ BAŞINDAYDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ’Yılan Yakalama Timi’ de bu yıl 237 yılan vakasına müdahale ederek, genellikle ev ile araçlarda çıkan ve paniğe neden olan yılanları yakalayıp, doğal yaşam alanlarına bıraktı.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ’NE DÜNYA STANDARTLARINDA MALZEME

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Kayseri Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na dünya standartlarındaki malzemeler kazandırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, pandemi döneminde de önlem ve hazırlıklarını aksatmayarak her an hazır olduğunu gösterdi. Dünya standartlarındaki malzemelerin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla getirtilmesi ile daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı’nda, temiz hava solunum cihazı, maske, sırtlık ve şişe test cihazları ile ekipmanlarının kontrolleri yapılarak personelin kullanımına sunuldu.