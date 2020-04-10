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Kayseri JASAT 14 faili meçhul olayı aydınlattı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışmalarda faili meçhul 14 olay aydınlatılırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; JASAT tarafından yapılan çalışma ve operasyon neticesinde; Kayseri jandarma sorumluluk bölgesinde 8, emniyet müdürlüğü sorumluluk bölgesinde , Nevşehir’de 3 faili meçhul olmak üzere toplam 14 olay aydınlatıldı.

Kayseri JASAT 14 faili meçhul olayı aydınlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışmalarda faili meçhul 14 olay aydınlatılırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; JASAT tarafından yapılan çalışma ve operasyon neticesinde; Kayseri jandarma sorumluluk bölgesinde 8, emniyet müdürlüğü sorumluluk bölgesinde , Nevşehir’de 3 faili meçhul olmak üzere toplam 14 olay aydınlatıldı. Olaylarla ilgili olarak şüpheli Ş.Ş., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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