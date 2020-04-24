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Kayseri Kadir Has Stadyumunda İstiklal Marşı coşkusu

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100.

Kayseri Kadir Has Stadyumunda İstiklal Marşı coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yıl coşkusu Hes Kablo Kayserispor’un evi olan Kadir Has Stadyumu’nda da yaşandı.
Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talimatıyla dün saat 21.00’de tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı. Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor iç saha maçlarını Kadir Has Stadyumu’nda da saatler 21.00’i gösterdiğinde ışıklar yakıldı ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’na stadyum yakınlarındaki apartman sakinleri de eşlik etti. Bu anlar sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapılarak paylaşıldı.

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Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Ela Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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