Kayseri Kafkas Derneği "Kültür Gecesi" düzenledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kafkas Derneği tarafından "Kültür Gecesi" organize edildi.

Melikgazi ilçesindeki Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Aşemez Halk Dansları Topluluğu, Maze Müzik Topluluğu, Bzerabze Müzik Topluluğu ile Yeğoş Hanesi Tiyatro Topluluğu sahne aldı.

Vatandaşların beğeniyle izlediği programa, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cavit Özbek ve Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek katıldı.

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