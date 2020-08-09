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Kayseri Kalesi Mehter sesleriyle yankılanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı her yıl gerçekleştirdiği ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ara verdiği gösterilerine Kayseri Kalesi’nde yeniden başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı her yıl gerçekleştirdiği ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ara verdiği gösterilerine Kayseri Kalesi’nde yeniden başladı. Vatandaşlar mehteran takımını büyük coşkuyla izledi.
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Kültür ve Sanat Merkezi olan Kayseri Kalesi’nde vatandaşlara muhteşem bir gösteri sundu. Kayseri’de her yıl gerçekleşen gösterilerine salgın münasebetiyle ara veren Mehter Takımı, yeni normalleşme döneminde alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarla buluştu.
Tarihi değerleri ve milli kültürü yaşatmak amacıyla verilen konserler hafta için her gün 16.00-17.00 saatleri arasında Kayseri Kalesi’nde devam edecek.

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Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

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Sabah
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Öğle
12:49
İkindi
16:37
Akşam
19:48
Yatsı
21:16

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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