Kayseri Kalesi ve Müzesi 40 prestijli proje arasında yer aldı

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından her yıl seçilen ve Türkiye Mimarlık Yıllığı'nda yer almaya hak kazanan 40 prestijli proje arasında restorasyonu Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Kayseri Kalesi ve Müzesi'nin de yer aldığını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde koruma kurullarınca onaylanan projelerin Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından her yıl değerlendirildiğini belirtti.

Mimarlık alanında Türkiye'nin en saygın kurumu olarak kabul edilen ve mimarlar tarafından sonuçları merakla beklenen 2019 yılı değerlendirmesinin tamamlandığını vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri Kalesi ve Müzesi'nin de Türkiye genelinde seçilen "En prestijli 40 proje" arasında yer aldığını ve Türkiye Mimarlık Yıllığı'nda yer almaya hak kazandığını bildirdi.

Tarihi Kayseri Kalesi'nin, pek çok medeniyete ait izleri bünyesinde barındıran Cumhuriyet Meydanı'nda bir gerdanlık gibi şehre değer kattığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti: