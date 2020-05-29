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Kayseri Kalesi’nde fethin ruhuna uygun Cuma namazı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.05.2020 15:42 | Son Güncelleme

Kayseri’de, camilerde cemaatle ibadete ara verildiği 11 Mart’tan sonra kılınan ilk Cuma namazı için vatandaşlar camilere akın etti.

Kayseri’de, camilerde cemaatle ibadete ara verildiği 11 Mart’tan sonra kılınan ilk Cuma namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilen Kayseri Kalesi’nin içinde bulunan ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan Fatih Camiisi’nde kılınan Cuma namazı da İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü nedeniyle özel bir anlam oluşturdu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Kayseri Kalesi tarihi anlardan birine daha şahitlik etti. Kalenin içerisinde yer alan ve yine Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilen Fatih Camii’si 11 Mart’tan sonra ilk kez cemaatiyle buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve vatandaşlarla birlikte Cuma namazını burada kıldı.
Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı Cuma namazında girişte el dezenfektanları , maske ve seccadeler hazır bulunduruldu ve sosyal mesafe kuralına uyularak saf tutuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, namaz sonrası soru üzerine, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazını kılmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Bugünün aynı zamanda İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Bugün 29 Mayıs. İstanbul’un fethinin yıl dönümü. Dolayısıyla burada Fatih Sultan Mehmet’in yaptırmış olduğu ve bizimde restore ettiğimiz bir camide Cuma namazı kılmamızın ayrı bir önemi oldu. Tavsiye edilen doğrultuda mesafeye uyduk. Tavsiye edilen doğrultuda maskemizi taktık. Tabii ki temizlik bu işin olmazsa olmazı. Kayserimiz sorun oluşturan değil, her zaman dayanışan ve mevzuata, yasalara uyan bir yaklaşım sergiliyor. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim namazlarımızı kabul etsin” diye konuştu.

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Kayseri Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:09
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:02
Yatsı
21:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karaca Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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