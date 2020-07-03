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Kayseri Kalespor Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Murat Çiftçi:

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Kayseri’de amatör 7 futbol kulübünün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na alınmaması ile ilgili yapılan basın açıklamasında konuşan Kayseri Kalespor Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Murat Çiftçi, “Şehrin sporuna hizmet ederken, kimsenin adamı olmayacağız” dedi.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Toplantı Salonunda yapılan basın açıklamasına Kayseri Kalespor Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Murat Çiftçi, kulüp temsilcileri ve gazeteciler katıldı.Şehre hizmet veren kulüplerin seçimde oy kullanamayacaklarını söyleyen Çiftçi, “Malumunuz, Ağustos ayı içerisinde Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda Seçimli Genel Kurul yapılacaktır.

Kayseri Kalespor Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Murat Çiftçi:

Kayseri’de amatör 7 futbol kulübünün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na alınmaması ile ilgili yapılan basın açıklamasında konuşan Kayseri Kalespor Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Murat Çiftçi, “Şehrin sporuna hizmet ederken, kimsenin adamı olmayacağız” dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Toplantı Salonunda yapılan basın açıklamasına Kayseri Kalespor Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Murat Çiftçi, kulüp temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
Şehre hizmet veren kulüplerin seçimde oy kullanamayacaklarını söyleyen Çiftçi, “Malumunuz, Ağustos ayı içerisinde Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda Seçimli Genel Kurul yapılacaktır. Maalesef, burada temsilcileri bulunan ve birçoğu uzun yıllar şehrimiz sporuna hizmet eden kulüplerimiz, bu seçimde oy kullanamayacaklardır. Tüm şartları yerine getirmelerine rağmen ASKF üyeliğine alınmayan kulüplerimiz, yıllardır ASKF’ye olan Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmişlerdir. Üyelik başvurusunu yıllar önce yapmalarına rağmen, bir türlü üyeliğe kabul edilmeyen, ancak Kayseri liglerinde şampiyonluklar yaşamış, Kayseri ASKF tarafından hazırlanan kupaları almış, Kayseri’yi Türkiye Şampiyonalarında temsil etmiş olan kulüplerimiz her sezon başında ödenen lige katılım vizelerini yatırmış, yaptıkları transferlerden ASKF payını ödemiştir. Tüm ödemelerini yapan, liglere katılan ve şehrimizi Türkiye Şampiyonalarında temsil eden kulüplerimizin, üst çatı olarak adlandırılan Kayseri ASKF seçimlerinde söz sahibi olamamaları, hangi düşüncenin mahsulüdür? Kuruluşunun üzerinden yıllar geçen, futbol takımlarını Süper Amatör Kümeye kadar taşıyan, voleybolda 1. Lige yükselme başarısı gösteren kulüplerimizin ASKF çatısı altına bizden olan, olmayan ayrımına göre mi alınmadığını merak ediyoruz. Son dönemde maalesef "Bizden olan üye olur, bizden olmayan üye olamaz" şeklinde bir anlayışın mevcut yönetim içerisinde yerleşmiş olduğunu görmek bizleri derinden yaralamıştır. Biz spora hizmet eden, gönül veren ve bunu icraatları ile kanıtlamış kulüpler olarak mevcut ASKF yönetiminin bu yanlı ve de yanlış tavrını kınıyor, bir an önce bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Kimsenin "Kriterleri yerine getirmediler, Genel Kurul kararlan yok, dilekçe vermediler gibi bahanelerin ardına sığınmasını istemiyoruz. Üstelik kurum ciddiyetine yakışmayacak şekilde, bazı, kulüplerin başvuru dilekçelerinin kaybedilmesi ve yapılan başvurulara cevap verilmemesi bu işin an niyetli olarak sadece seçimle ilgili olduğunu gözler önüne sermektedir. Biz bugün tüm kriterleri yerine getirdiğimizin bilinciyle karşınızdayız ve sadece hakkımız olanı istiyoruz. Bizler, şehrimiz sporuna hizmet ederken kimsenin adamı olmadık, olmayacağız ama gücün egemenliğine de hiçbir zaman teslim olmayacağız. Kulüplerimizin ve kulüplerimiz çatısı altında spor yapan Kayseri gençliğinin hakkını her platformda arayacağımızı buradan Kayseri kamuoyunun dikkatine sunarız” dedi.

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