Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de Regaip Kandili idrak edildi

Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Kırıkkale'de İl Müftülüğü tarafından Nur Camii’nde Regaip Kandili dolayısıyla yapılan programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve Merkez Vaizi Hilmi Keleş "Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemi" hakkında vaaz verdi.

Ardından dua edilip, namaz kılındı.

- Kayseri

Kayseri'de de tarihi Hunat ve Camii Kebir camilerinde Regaip Kandili dolayısıyla yatsı namazı öncesi program düzenlendi.

Programlarda Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Öte yandan, tarihi Kayseri Kalesi'nde Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği üyeleri de sema gösterisi sundu.

- Kırşehir

Kırşehir’de Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran Veli camilerinde Regaip Kandili programı düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Ali Yıldız, Regaip Kandili'nin anlam ve önemin anlatarak, dua etti.

