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Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de Regaip Kandili idrak edildi

03.02.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de Regaip Kandili idrak edildi

Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Kırıkkale'de İl Müftülüğü tarafından Nur Camii’nde Regaip Kandili dolayısıyla yapılan programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve Merkez Vaizi Hilmi Keleş "Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemi" hakkında vaaz verdi.

Ardından dua edilip, namaz kılındı.

- Kayseri

Kayseri'de de tarihi Hunat ve Camii Kebir camilerinde Regaip Kandili dolayısıyla yatsı namazı öncesi program düzenlendi.

Programlarda Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Öte yandan, tarihi Kayseri Kalesi'nde Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği üyeleri de sema gösterisi sundu.

- Kırşehir

Kırşehir’de Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran Veli camilerinde Regaip Kandili programı düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Ali Yıldız, Regaip Kandili'nin anlam ve önemin anlatarak, dua etti.

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Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili

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