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Kayseri Kitap Fuarı 14 Ekim'de kapılarını açıyor

11.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Kitap Fuarı 14 Ekim'de kapılarını açıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bu yıl 5'incisi düzenlenecek kitap fuarı, 300'ün üzerinde yazar ve yayınevi, 3 milyondan fazla kitap ve yaklaşık 1 milyon ziyaretçi hedefiyle kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14-23 Ekim'de Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlber Ortaylı, Şükrü Erbaş ve Nihat Hatipoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok yazar ve şair, okurlarıyla bir araya gelecek.

Kayserili yazarlar için de stantların açılacağı fuarda söyleşi ve imza günleri düzenlenecek.

Öğrencilere ve kitapseverlere ücretsiz ulaşım imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları fuara davet etti.

İlkinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin ve dördüncüsünde 815 bin 110 ziyaretçiyi ağırlayan Kayseri Kitap Fuarı’nda, bu yıl ziyaretçi sayısının 1 milyona ulaşması hedefleniyor.

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Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:36
Öğle
12:30
İkindi
15:41
Akşam
18:14
Yatsı
19:30
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

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