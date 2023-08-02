Kayseri Kültür Yolu Fotoğrafçılar Maratonu yarışması sonuçlandı

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) desteklediği yarışmaya 99 fotoğrafçı, 384 eseriyle katıldı.

Yarışmada, Mehmet Palta birinciliğe, Hakan Gümüş ikinciliğe, Serdar Aydın ise üçüncülüğe layık görüldü.

İsmail Taşgeldi, Hülya Kahraman, İbrahim İşlertaş mansiyon ödülü alırken, Kayseri Valiliği Özel Ödülü Sedat Tezgül'e, ORAN Özel Ödülü Serap Ünal'a verildi.

Öte yandan 30 eser de sergilenmeye layık görüldü.

Maraton sonunda birinciye TFSF altın madalyası ve 15 bin, ikinciye TFSF gümüş madalyası ve 12 bin, üçüncüye TFSF bronz madalyası ve 10 bin lira, ORAN Kalkınma Ajansı Özel Ödülü ve Kayseri Valiliği Özel Ödülü ile mansiyon alanlara 3'er bin lira, sergilenmeye değer görülen 30 fotoğraf için de 1000'er lira ödül verilecek.

Sergi ve ödül töreninin tarihi daha sonra duyurulacak.

