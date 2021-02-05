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Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda zanlılardan 7'si adliyeye sevk edildi

05.02.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda zanlılardan 7'si adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si daha adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları iddiasıyla gözaltına alınan, çoğunluğu muvazzaf 18 zanlıdan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i dün adliyeye sevk edilmiş, 6'sı tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayseri, Ankara ve İstanbul'da 2 Şubat'ta farklı adreslere düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Kayseri Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:33
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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